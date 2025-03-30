38-летняя Меган Фокс после родов изменила отношение к бывшему, которого подозревала в измене – СМИ

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / © instagram.com/meganfox

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Американская актриса и модель Меган Фокс после рождения четвертого ребенка неожиданно перешла на новый этап отношений с его отцом, бывшим женихом Machine Gun Kelly.

По словам близкого окружения, появление общей дочери сблизило звездных родителей. Теперь они общаются как друзья для ее воспитания. По крайней мере, так утверждает инсайдер в издании Us Weekly. Более того, Меган в восторге от того, под какими астрологическими знаками родился ее четвертый ребенок.

"Независимо от того, что они чувствовали друг к другу, они всегда хотели иметь общего ребенка. Они оба общались и находятся в хорошем месте", - сообщает источник.

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Дочь Меган Фокс и Machine Gun Kelly / © instagram.com/machinegunkelly

Впрочем, инсайдер предполагает, что о воссоединении Меган Фокс и Machine Gun Kelly и речи быть не может. Все потому, что актриса уже давно для себя решила, что не хочет повторять ошибок.

"MGK хотел бы помириться, но Меган уверена в своем решении идти дальше. Она больше не видит с ним будущего. Она не хочет оказаться в том же положении с ним. Она хочет разорвать этот круг", - объяснило близкое окружение звезд.

Отметим, что еще во время беременности Меган Фокс в Сети появились слухи, что пара разошлась. Причиной инсайдеры называли то, что актриса заподозрила жениха в измене, ведь нашла в его телефоне "контент, который ее очень огорчил". К тому же, ранее такие подозрения уже тоже возникали и провоцировали кризисы в романе.

Напомним, недавно певица СолоХа сообщила о третьей беременности . Артистка рассказала о радостном известим прямо со сцены и показала свой округлый животик.