38-летняя Снежана Онопко обвенчалась через год брака: какой была церемония в храме за границей
Звезда похвасталась знаковым событием и показала возлюбленного.
Украинская модель Снежана Онопко поделилась особенным праздником.
38-летняя знаменитость обвенчалась в Риге. В своем Instagram она опубликовала серию фотографий, где предстала в подвенечном платье рядом с возлюбленным. В подписи к фото звезда призналась, что долго ждала этого момента, и назвала себя счастливой женщиной.
"Я такая счастливая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Люблю тебя безгранично! Спасибо, что был со мной все эти годы, и еще много всего впереди", —написала Онопко.
Событие не осталось без внимания коллег. Среди первых отреагировала певица Оля Полякова, которая поздравила модель теплыми словами. Она восторженно написала комплименты модели.
"О, я вас поздравляю!!! Будь счастлива, ты этого заслуживаешь", — пожелала счастья супругам певица.
В комментариях поклонники также оставили множество пожеланий молодоженам, в частности здоровья, гармонии и долгих счастливых лет вместе.
