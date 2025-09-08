38-летняя Снежана Онопко обвенчалась через год брака: какой была церемония в храме за границей

Снежана Онопко / © instagram.com/snejanaonopka15

Украинская модель Снежана Онопко поделилась особенным праздником.

38-летняя знаменитость обвенчалась в Риге. В своем Instagram она опубликовала серию фотографий, где предстала в подвенечном платье рядом с возлюбленным. В подписи к фото звезда призналась, что долго ждала этого момента, и назвала себя счастливой женщиной.

"Я такая счастливая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Люблю тебя безгранично! Спасибо, что был со мной все эти годы, и еще много всего впереди", —написала Онопко.

Снежана Онопко с мужем / © instagram.com/snejanaonopka15

Венчание Снежаны Онопко / © instagram.com/snejanaonopka15

Венчание Снежаны Онопко / © instagram.com/snejanaonopka15

Событие не осталось без внимания коллег. Среди первых отреагировала певица Оля Полякова, которая поздравила модель теплыми словами. Она восторженно написала комплименты модели.

"О, я вас поздравляю!!! Будь счастлива, ты этого заслуживаешь", — пожелала счастья супругам певица.

В комментариях поклонники также оставили множество пожеланий молодоженам, в частности здоровья, гармонии и долгих счастливых лет вместе.

