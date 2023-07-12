38-летняя TAYANNA объяснила, почему у нее не складывались отношения с мужчинами: "Жила иллюзией"

Украинская певица TAYANNA рассказала о своей личной жизни и объяснила, почему у не складывались отношения с мужчинами.

С детства исполнительница романтизировала любовь. Артистка ждала мужчину, который появится в ее жизни, решит все проблемы и избавит от комплексов. Однако TAYANNA поняла, что в первую очередь ее жизнь зависит только от нее самой. Певица убеждена, что сначала нужно научиться жить в гармонии с собой, а потом строить счастливые отношения.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Впоследствии я выросла (буквально несколько лет назад) и поняла в свои 38, что принцев не существует, никто тебя не заберет, никуда не украдет, не спасет, не подарит жизнь мечты, пока ты сама себя внутри не наполнишь красотой и любовью настолько, что к тебе все само будет липнуть. Я больше не жду спасителя, а сама выбираю, какой жизнью жить, потому что она моя. Решаю, что мне делать", — рассказала исполнительница, пишет "Люкс ФМ".

По словам 38-летней артистки, не нужно строить какие-либо ожидания от отношений, а просто любить друг друга.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Поняла, что жила просто какой-то иллюзией много лет. Поэтому сейчас для меня любовь — это сознательный выбор двух взрослых людей, которые разобрались со своими внутренними травмами и не играют в "жертву" и "спасителя", а просто любят и наслаждаются друг другом, потому что им классно вместе. А если есть какие-то вопросы, они их просто решают", — добавила артистка.

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