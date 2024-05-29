38-летняя Злата Огневич засветила кольцо на безымянном пальце и спровоцировала слухи о замужестве

Украинская певица Злата Огневич спровоцировала слухи о своем первом замужестве.

В своем Instagram артистка опубликовала интересный снимок. На фото видна только правая рука исполнительницы на фоне белых пионов. Особое внимание фанатов привлекло драгоценное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. В частности, именно так невесты традиционно одевают свадебное украшение.

Более того, подпись к фото тоже довольно таки интригует. Злата Огневич заговорила о любви, как бриллианты, а также отметила, что будет носить кольцо, как оберег. Правда, это строчки из новой песни артистки, которую она вскоре выпустит.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Наша любовь как бриллианты, испытывают все этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке, как оберег", — подписала кадр певица.

Однако говорить о свадьбе Златы Огневич все же рано. Недавно исполнительница жаловалась, что у нее нет семьи и ей не хватает семейной жизни. Сердце певицы было свободным. Кроме того, артистка является рекламным лицом одного из известных брендов ювелирных украшений. Так что, вероятно, она могла просто привлекать внимание к рекламе.

Напомним, недавно певица Камалия заинтриговала переменами в личной жизни и намекнула на новый роман. Кроме того, артистка ответила, как с бывшим мужем после развода разделила общее имущество.

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