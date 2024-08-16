38-летняя звезда "Теории большого взрыва" Куоко выходит замуж через год после рождения первенца

Звезда сериала "Теория большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко поделилась радостной новостью, что выходит замуж.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Звезда опубликовала счастливый снимок со своим возлюбленным, актером Томом Пелфри. На фото парочка целовала друг друга, между тем 38-летняя Куоко демонстрировала руку, на безымянном пальце которой красовалось обручальное кольцо с немалым драгоценным камнем. Избранник сделал предложение актрисе в эти выходные.

"Удивительные выходные", — подписала кадр знаменитость.

Кейли Куоко с женихом / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Отметим, что для Кейли Куоко этот брак станет третьим. Впервые знаменитость вышла замуж теннисиста Райана Свитинга. Вторым мужем актрисы стал актер Карл Кук. Об отношениях знаменитости с Томом Пелфри стало известно в марте 2022 года. Весной 2023 года артистка родила дочь от актера.

Кейли Куоко с женихом и дочерью / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Напомним, недавно украинская певица Аида Николайчук в третий раз вышла замуж. Мужем артистки стал голливудский каскадер Дэниел Лочицеро.

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