38-летнюю Злату Огневич заподозрили в беременности

Украинскую певицу Злату Огневич заподозрили в первой беременности.

На такие мнения поклонников артистки навеяло видео, которое было опубликовано на ее фан-странице в Tik Tok. Ролик был сделан во время одного из концертов Златы Огневич.

На кадрах исполнительница предстала в черном обтягивающем комбинезоне. Концертный наряд подчеркнул фигуру 38-летней знаменитости таким образом, что фанатам показалось, что она беременна первенцем. Из-под комбинезона у Златы якобы виднелся немалый округлый животик.

Злата Огневич / Фото: скриншот с видео

В комментариях сразу стали интересоваться, неужели певица беременна: "Злата беременна?", "кажется, Злата в положении", "возможно, она ждет ребеночка".

Злата Огневич / Фото: скриншот с видео

Впрочем, многие подписчики убеждены, что Злата Огневич не беременна. Пользователи писали, что артистка просто подобрала неудачный костюм: "По-моему, просто неудачный комбинезон", "если бы каждый из нас надел этот костюм – все бы были беременны по умолчанию", "когда поем, у меня еще больший живот может быть".

Злата Огневич / Фото: скриншот с видео

Сама же Злата Огневич на связь пока не выходила и не комментировала слухи о своей возможной беременности.

Отметим, о личной жизни Златы Огневич мало что известно. Певица вообще не рассказывает подробности о своих отношениях. Правда, осенью прошлого года она намекала, что больше не одинока и встречается с любимым человеком.

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук объявила, что беременна первенцем. Знаменитость также показала свой немаленький округлый животик.

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