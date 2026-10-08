39-летний Клопотенко заговорил о детях в своем браке и как относится к отцовству на самом деле

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился своими взглядами на отцовство.

Так, 39-летняя знаменитость в этом году женился на Екатерине Воскресенской. Детей у них пока что нет. Однако ранее Клопотенко неоднократно отмечал, что в будущем хочет стать отцом.

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На этот раз в интервью изданию «Фокус» он объяснил, что хоть и мечтает о малыше, однако не готов ради него отрекаться от части своей жизни. Он убежден, что жертвы могут быть минимальными, а вместо этого произойдет смена приоритетов.

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«Я не считаю, что ради ребенка нужно отказываться от своей жизни. Конечно, ее появление меняет приоритеты, распорядок и то, как ты распределяешь время. Необходимо быть готовым к этим изменениям и брать на себя ответственность», — отметил звезда.

Евгений Клопотенко с женой / © instagram.com/klopotenko

Евгений верит, что в свое время вместе с Екатериной сможет обрести гармонию в отцовстве. В частности, предполагает, что будет распределять обязанности так, чтобы появление ребенка не вредило его амбициозным целям и любимой работе.

«Однако для меня это не значит отказаться от себя, своей работы или того, что любишь. Я хотел бы найти баланс, в котором есть место и потребностям ребенка, и нашим с Екатериной. Думаю, важно договариваться, разделять заботу и поддерживать друг друга», — добавил Клопотенко.

Напомним, недавно певица Бритни Спирс показалась сразу с двумя сыновьями-манекенщиками на фоне их напряженных отношений.

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