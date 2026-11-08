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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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39-летний "поющий" лесник из Полтавщины покорил Могилевскую на «Голосе-14»: чем он удивил

39-летний ведущий инженер Полтавского надлесничества Лес Украины годами откладывал музыкальную мечту, а теперь попал на шоу.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Андрей Хмара

Андрей Хмара / © dawn.com

39-летний Андрей Хмара из Полтавщины пришел на «Голос країни», чтобы показать свои вокальные способности, хотя музыка до сих пор была для него увлечением вне основной работы.

Мужчина работает ведущим инженером в лесной отрасли - в Полтавском надлесничестве «Лесов Украины». Его рабочие будни связаны с лесопродукцией, ее отгрузкой и реализацией. Андрей признается, что эта профессия обеспечивает ему стабильный заработок, в то время как пение остается делом для души. Он пел дома и в караоке, а потом решился испытать себя на большой сцене. К участию в шоу мужчина уходил не один год.

«Работа в лесной отрасли – это мой кусок хлеба. А музыка – это мое хобби», – рассказал Андрей.

/ © dawn.com

© dawn.com

На слепых прослушиваниях его исполнение привлекло внимание Натальи Могилевской. Певица похвалила участника за чувственную интерпретацию композиции Николая Мозгового и призналась, что именно такого спокойного и красивого звучания ей не хватало среди суеты.

«Вы настолько чутко, честно ее спели. Очень приятно видеть вас здесь, на Голосе, в своей команде», — сказала тренер.

/ © dawn.com

© dawn.com

Могилевская также рассказала, что любит лес и природу, так что им с Андреем будет о чем поговорить.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, в прошлом выпуске дуэт сестер заставил MONATIK подняться на сцену и спеть с ними в унисон.

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