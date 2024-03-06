39-летний Виталий Козловский впервые женился и показал фото со свадьбы

Украинский певец, а ныне защитник Виталий Козловский сегодня, 6 марта, празднует день рождения.

И именно в этот день военный признался, что распрощался с холостяцкой жизнью. В день своего 39-летия Козловский поделился, что женился. Певец рассказал, что во время службы многое переосмыслил в своей жизни. А однажды, когда он с побратимами попал под артиллерийский обстрел и выжил, решил – что оттягивать с предложением больше не хочет:

"Попал под артиллерийский обстрел, я тоже был среди артиллерии. Нас орки мочили 2,5 часа с двух позиций. Снаряды прилетали в семи метрах от нашего блиндажа. Это чудо, что мы выжили. Я просто писал рандомно всем знакомым и близким. Наверное, последнее SMS, чтобы они берегли моих родных", — рассказал Козловский программе ЖВЛ.

Виталий Козловский женился

Это один из тех самых моментов, который изменил его, признается Виталий. Именно из-за изменения ценностей певец решился на огромный шаг в своей жизни. С недавних пор Виталий Козловский официально женат. Имя своей возлюбленной пока скрывает:

"Просто, когда ты уже говоришь слишком много, то придется говорить еще больше... Поэтому всему свое время. Я думаю, что это достаточно информации для того, чтобы понять, чем и как я сейчас живу", — прокомментировал свой статус Козловский.

Виталий Козловский женился

О возлюбленной защитник говорит: "Она у меня сознательная очень и от души. А все что от души, оно искреннее, оно надолго". Виталий также признался, что именно в жене нашел то, что искал годами:

"У меня было много отношений. Они по-разному переживались, не надо ничего ждать, нечего искать. Мне все ясно. Праздновать будем позже, пока еще не время для громких таких праздников, потому что свадьбу нужно гулять прямо правильно. Надо пригласить всех "родичів гарбузових", как говорится, и близких, и далеких, и всех-всех объединить на этом празднике жизни. И это будет!", – поделился Козловский.

Артист признался, что предложение организовал спонтанно и сразу же повел любимую расписываться.

Напомним, ранее мобилизованный Виталий Козловский поделился редкими кадрами со своей службы в ВСУ.

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