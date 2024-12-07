39-летняя Даша Астафьева на фото с округлым животиком спровоцировала слухи о беременности

Артистка уже не в первый раз сталкивается с похожими сплетнями.

Украинскую певицу и модель Дашу Астафьеву заподозрили в беременности.

Так, 39-летняя исполнительница в очередной раз оказалась в эпицентре слухов о ее беременности. На этот раз фаны обратили внимание на ее интересную сторис. На одном из кадров, где она получает приглашение на благотворительный ивент от блогерши Квитковой, у Астафьевой виднеется несколько округлый животик через яркое платье-оверсайз.

Даша Астафьева и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/da_astafieva

На этот раз Даша не комментировала схожие догадки. Впрочем, еще летом звезда публично опровергала свой "новый статус мамы". Она пояснила, что ее фигура меняется исключительно из-за веса, с которым она активно борется. В то же время этим заявлением Астафьева поддержала тех, кто из-за лишних килограмм тоже постоянно становится жертвой нелепых вопросов.

Более того, в последние месяцы артистка регулярно публикует контент, где демонстрирует свою подтянутую фигуру. Так что, веротяно, очередные слухи были спровоцированы неудачным ракурсом.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, недавно судья "МастерШеф" Лиза Глинская очаровала необычной фотосессией с округлым животиком. Так, 41-летняя звезда сообщила, что скоро впервые станет мамой.