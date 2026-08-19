39-летняя Ирина Федишин беременна в третий раз: певица показала фото с округлым животиком

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Украинская певица Ирина Федишин объявила о третей беременности.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram, опубликовав кадры, на которых продемонстрировала заметно округлый животик. Звезда призналась, что вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком, некоторое время сохраняла беременность в тайне.

Реклама

Теперь супруги решили рассекретить особую новость. Ирина известила свой новый статус в белом кружевном платье и с роскошным букетом роз в руке.

Реклама

«Время открыть наш секрет… Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни», — написала беременная Федишин.

Ирина Федишин беременна

Для певицы и ее мужа это будет третий общий ребенок. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега. В то же время о будущем третьем малыше супруги пока не раскрывают подробностей. Однако раньше они не скрывали мечту о дочери.

Отметим, Ирина Федишин и Виталий Човнык состоят в браке уже более 20 лет. Кроме совместной творческой деятельности, супруги активно занимаются волонтерством и помогают украинским защитникам. В ходе благотворительных концертных туров им удалось приобрести для ВСУ сотни автомобилей.

За свою волонтерскую деятельность Федишин также была удостоена награды «Золотое сердце», которую ей вручил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Новости партнеров