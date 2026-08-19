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39-летняя Ирина Федишин беременна в третий раз: певица показала фото с округлым животиком
Звезда и ее муж Виталий Човнык вскоре станут родителями.
Украинская певица Ирина Федишин объявила о третей беременности.
Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram, опубликовав кадры, на которых продемонстрировала заметно округлый животик. Звезда призналась, что вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком, некоторое время сохраняла беременность в тайне.
Теперь супруги решили рассекретить особую новость. Ирина известила свой новый статус в белом кружевном платье и с роскошным букетом роз в руке.
«Время открыть наш секрет… Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни», — написала беременная Федишин.
Для певицы и ее мужа это будет третий общий ребенок. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега. В то же время о будущем третьем малыше супруги пока не раскрывают подробностей. Однако раньше они не скрывали мечту о дочери.
Отметим, Ирина Федишин и Виталий Човнык состоят в браке уже более 20 лет. Кроме совместной творческой деятельности, супруги активно занимаются волонтерством и помогают украинским защитникам. В ходе благотворительных концертных туров им удалось приобрести для ВСУ сотни автомобилей.
За свою волонтерскую деятельность Федишин также была удостоена награды «Золотое сердце», которую ей вручил президент Украины Владимир Зеленский.