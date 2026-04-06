39-летняя Ирина Федишин заинтриговала планами на пополнение в семье

Ирина Федишин и Виталием Човником / © instagram.com/irynafedyshyn

Популярная певица Ирина Федишин, которая уже почти два десятилетия счастлива в браке с продюсером Виталием Човником, заговорила о возможном пополнении в семье.

39-летняя артистка призналась, что часто удивляется, как быстро растут ее дети. Певица отметила, что иногда не может поверить своим глазам, когда видит, насколько взрослыми стали ее ребята.

«Я все думаю, что мы такие молодые, ого-го! А жизнь идет, и ты смотришь на сына, а он уже выше тебя. Хотя Юрчику 14, скоро 15. Но я вижу себя еще мамой младенца. Это возможно, жизнь покажет», — поделилась звезда в интервью проекту «Тур зірками».

Ирина Федишин с семьей / © instagram.com/irynafedyshyn

Как оказалось, главным инициатором идеи третьего ребенка является именно муж Ирины. Певица с улыбкой рассказывает, что Виталий давно намекает на желание иметь дочь и время от времени подбрасывает эту тему в семейных разговорах. Ирина отмечает, что хочет прислушиваться к мнению мужа, но в то же время жизнь показывает, что все может произойти неожиданно.

«Он очень хочет дочь. Что ж, поживем — увидим», — интригующе добавила Федишин.

Семья певицы уже много лет считается одной из самых крепких в отечественном шоубизнесе. Ирина и Виталий вместе 19 лет и воспитывают двух сыновей.

