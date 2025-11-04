39-летняя исполнительница хита Call Me Maybe беременна первенцем

Карли Рэй Джепсен / © Associated Press

Канадская певица Карли Рэй Джепсен, которая прославилась благодаря хиту Call Me Maybe, объявила о беременности.

Радостную новость 39-летняя исполнительница сообщила в своем Instagram. Артистка опубликовала черно-белые фото, где она с возлюбленным Коулом Марсденом сидит на кровати. Певица была одета в пижаму, которая совсем не скрывала уже довольно округлый животик.

"О, привет, крошка", - подписала кадры исполнительница и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Карли Рэй Джепсен с возлюбленным

Отметим, Карли Рэй Джепсен начала встречаться с Коулом Марсденом во время работы над ее альбомом The Loneliest Time, премьера которого состоялась в 2023 году. Сначала между ними были рабочие отношения, которые переросли в романтические. В сентябре 2024-го артистка объявила, что они помолвлены. Сейчас же Карли Рэй Джепсен ждет рождения малыша. Для певицы этот ребенок станет первым.

