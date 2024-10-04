39-летняя известная актриса получила диплом магистра и рассказала о новой профессии

Украинская актриса Анна Саливанчук получила второе высшее образование и рассказала о профессии, которую овладела.

39-летняя артистка поступила в Институт последипломного образования. И вот звезда уже защитила диплом и овладела новой профессией. Знаменитость окончила факультет семейной психологии. К слову, получить второе высшее образование Анна Саливанчук решилась во время войны. В начале российского вторжения многие профессии были не актуальны, в частности, актерство тоже, поэтому артистка овладела новой.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Если бы не война, которая в начале у всех у нас забрала много чего, и многие профессии стали не ко времени, как у меня — театр, кино, я бы никогда не решилось поступить в Институт последипломного образования им. Т. Шевченко на семейную психологию .И вот война еще продолжается, а я уже дипломированный психолог, и при этом продолжаю служить в театре и сниматься в кино", — делится артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук выбрала психологию, ведь всегда ею интересовалась и чувствовала, что может помочь людям. Сейчас актриса не уверена, будет ли работать по второй специальности, ведь актерство уже актуально. Впрочем, звезда уверена, что в будущем это может произойти.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я всю жизнь интересовались психологией, читала, смотрела фильмы, консультировала и помогала подругам, и пора погрузиться в психологию профессионально. Пока что я не знаю, начну ли практиковать и помогать людям, потому что, к счастью, актерская профессия уже актуальна, и ее я обожаю, но никогда не говори никогда. Возможно, придет время, и я начну помогать людям исцелять свои души. А пока что начинаю с себя", - добавила артистка.

Диплом Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее Анна Саливанчук делилась, как изменилась ее личная жизнь после развода. Актриса также признавалась, встретила ли новую любовь.

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