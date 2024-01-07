39-летняя известная украинская актриса рассекретила пол будущего ребенка

Украинская актриса, участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей рассекретила пол своего будущего ребенка.

Артистка, которая ждет первенца, призналась, что рассказала близким и друзьям кого ждет, на гендер-пати, которую на днях устроила. Там Варлей совместила полезное с приятным – организовала вечеринку, плавно переросшую в фотосессию будущей мамы.

Варлей предложила подружкам угадать, кто у нее родится – мальчик или девочка и наконец раскрыла интригу. Так, актриса и ее муж, бизнесмен Павел ждут дочь:

"Так все же мальчик, или девочка. "Держите сыновей, у Варлей будет дочь". Именно это сказала моя подруга Романа, когда мы делали эти фотографии", — рассказала Варлей и показала фото себя в положении, которую сделала подруга.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Подписчики страницы артистки поздравили ее с такой новостью и пожелали, чтобы девочка родилась здоровой и со счастливой судьбой:

Поздравляю! Это замечательное событие. Это счастье – родить дочь. Может потом будет сынишка. Все впереди

Поздравляю вас! Это отличная новость!

Я по животику поняла, что девочка

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, недавно Виктория Варлей призналась, что среди ее подписчиков новость о ее беременности стала настоящим событием. В частности, женщины писали Виктории, что она вдохновила их своей беременностью и что стать мамой возможно в любом возрасте. Также Варлей призналась, как ей удалось забеременеть в 39 лет.

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