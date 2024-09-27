39-летняя Лана Дель Рэй вышла замуж: первые кадры из тайной свадьбы певицы

Популярная американская певица Лана Дель Рэй впервые вышла замуж.

Ее избранником стал туристический гид Джереми Дюфрен, о котором звезда заговорила всего месяц назад. Пара сыграла свадьбу 26 сентября, пишет DailyMail. Своими обетами певица с мужем обменялась в Де-Аллеманде, Луизиана в США. Символично, что именно в этом месте Джереми проводит экскурсии на лодках для туристов. Из фото папарацци видно, что под венец звезду вел ее отец Роберт Грант с цветами в руке.

Для особого дня Лана выбрала классическое пышное белое свадебное платье с элегантным декольте с воланами и небольшим шлейфом. Дополнила ее образ прическа с вплетенной лентой. Тем временем муж 39-летней знаменитости избрал классический черный костюм.

Поздравить молодоженов с важным для них событием пришли только самые близкие родственники и друзья. Интересно, что в своих соцсетях Лана пока не делится радостной новостью.

Отметим, для Ланы Дель Рэй этот брак стал первым, а для ее мужа Джереми – вторым. Говорят, что зездная пара перед свадьбой имела роман несколько лет, но перестала его скрывать только в августе этого года. К слову, у избранника певицы уже есть трое детей от предыдущих отношений.

Напомним, недавно актеры Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников из сериала "Врач по призванию" также впервые рассказали о своей свадьбе.

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