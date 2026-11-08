39-летняя "металл-мама" создала рок-группу и пришла на "Голос-14": удалось ли ей развернуть кресла

Вероника Оран / © dawn.com

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39-летняя киевлянка Вероника Оран пришла на «Голос країни», чтобы доказать, что рок-музыка не теряет популярности и покорить сцену своей взрывной энергетикой.

Женщина призналась, что путь к самореализации началась не сразу. Сначала он вышел замуж, родил ребенка и создал семью, а уже после 30 лет начал активно искать себя в творчестве. В настоящее время Вероника объединяет сразу несколько занятий: работает фитнес-тренершей и парикмахершей, а также преподает турецкий и английский языки.

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Вероника Оран / © dawn.com

Однако больше всего ее увлекает музыка. Участница призналась, что давно мечтала о собственной рок-группе и в конце концов решилась ее создать. Коллектив получил название Rock You.

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«Я энерджайзер, я не могу сидеть и ничего не делать», — рассказала Вероника.

Вероника Оран / © dawn.com

Женщина также обратилась к тем, кто откладывает собственные мечты из-за возраста, семьи или работы. По ее мнению, главное — не бояться сделать первый шаг.

«Я хочу сказать всем, что неважно, сколько тебе лет, неважно вообще у тебя семья, работа, дети, если у тебя есть потенциал, если у тебя есть энергия для этого и желания, нужно просто идти туда, куда ты хочешь идти, так вот», — отметила участница.

Вероника Оран / © dawn.com

На сцене «Голос країни» Вероника продемонстрировала не только вокал, но и незаурядную артистичность. Ее выступление вызвало восхищение тренеров, отметивших харизму, уверенность и сценическую подачу участницы.

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В конце концов Вероника избрала команду Артема Пивоварова. Тренер был очень доволен ее решением и назвал появление рокерки большой удачей для своей команды.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, недавно Пивоваров игриво пофлиртовал с участницей «Голоса-14», а Могилевская заявила о запрещенных приемах.

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