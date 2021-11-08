39-летняя Надежда Мейхер показала лицо без макияжа и фотошопа

Артистка поделилась кадрами из кабинета косметолога.

Внешнему виду экс "ВИА-Игры", актрисы и мамы троих детей Надежды Мейхер можно только позавидовать.

39-летняя звезда обладает непревзойденной фигурой и идеальным лицом, а все потому, что тщательно следит за собой. На странице в Instagram Мейхер открыла секрет, что ей помогает поддерживать свое лицо в хорошей форме без уколов красоты и пластики.

Артистка разместила кадры из кабинета косметолога, где предстала без макияжа, фотошопа или фильтров. Как призналась исполнительница, она регулярно делает массажи лица.

instagram.com/nadyameiher

"Хорошо выглядеть без фотошопа и фильтров, быть уверенной в себе - это реально. Скажете, что не обойтись без помощи визажиста и правильно подобранного макияжа? Для профессиональных съёмок, безусловно, да. А для того, чтобы сохранить молодость и свежесть, радоваться своему отображению в зеркале постоянно, нужен другой специалист - косметолог. Так важно найти именно профессионала, ведь как мы будем выглядеть через 10, 20, 30 лет, зависит от нашего сегодняшнего внимания к себе любимой", — отметила Мейхер.

instagram.com/nadyameiher

Поклонники, в свою очередь, отметили, что Надя не выглядит на свой возраст и она безоговорочно обладает естественной красотой.

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