39-летняя Надежда Мейхер показалась без макияжа на отдыхе в Италии

39-летняя Надежда Мейхер показалась без макияжа на отдыхе в Италии

Артистка восхитила естественной красотой.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая недавно дебютировала в опере, сейчас отдыхает в Италии.

В фотоблоге экс-солистка "ВИА Гры" делится кадрами из отпуска. Так, на этот раз знаменитость показалась во время прогулки в легком платьице и без макияжа.

instagram.com/nadyameiher

Исполнительница появилась на селфи со взъерошенными ветром волосами и без единой капли декоративной косметики, демонстрируя природную красоту.

instagram.com/nadyameiher

В посте звезда оставила авторскую прозу:

Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой?

Кем заполнены мысли твои?

До дна выпивая сокровенное,

Ты радуешься.

Со скоростью света услышу запах твоей любви.

Это ты моё сердце биться заставляешь.

Это ты моим чувствам придал значение,

Моей жизни— смысл.

Со своей стороны, фанаты отметили в комментариях, что Надежда очень красивая.

Очень красивая

Хорошая, стильная, милая!

Обожаю вас, красавица

Напомним, не так давно Надежда Мейхер в боди и на пуантах похвасталась балетной стойкой. Артистка показала мускулистые ножки.

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