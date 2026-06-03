- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
39-летняя невеста Стэйтема показала идеальное тело во время тренировки: как выглядит сегодня
Рози Хантингтон-Уайтли поразила рельефной формой.
Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая является невестой актера Джейсона Стейтема, показала безупречную форму в спортзале, привлекая внимание новым фото в Instagram в стильном спортлуке.
39-летняя модель опубликовала серию снимков после тренировки. Она выбрала пепельно-розовый спортивный комплект от известного бренда. Лук подчеркнул ее рельефную фигуру и подтянутую форму. Фото быстро собрали реакции подписчиков в соцсетях. В кадре звезда выглядит сосредоточенной на тренировочном процессе.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем помолвлены уже много лет. Пара воспитывает детей и периодически появляется вместе на публичных событиях, но свадьба до сих пор не состоялась.
Напомним, недавно Дуа Липа показала первые фото со своей тайной свадьбы с известным актером.