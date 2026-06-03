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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
534
Время на прочтение
1 мин

39-летняя невеста Стэйтема показала идеальное тело во время тренировки: как выглядит сегодня

Рози Хантингтон-Уайтли поразила рельефной формой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая является невестой актера Джейсона Стейтема, показала безупречную форму в спортзале, привлекая внимание новым фото в Instagram в стильном спортлуке.

39-летняя модель опубликовала серию снимков после тренировки. Она выбрала пепельно-розовый спортивный комплект от известного бренда. Лук подчеркнул ее рельефную фигуру и подтянутую форму. Фото быстро собрали реакции подписчиков в соцсетях. В кадре звезда выглядит сосредоточенной на тренировочном процессе.

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем помолвлены уже много лет. Пара воспитывает детей и периодически появляется вместе на публичных событиях, но свадьба до сих пор не состоялась.

Напомним, недавно Дуа Липа показала первые фото со своей тайной свадьбы с известным актером.

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Дата публикации
Количество просмотров
534
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