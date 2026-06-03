39-летняя невеста Стэйтема показала идеальное тело во время тренировки: как выглядит сегодня

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

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Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая является невестой актера Джейсона Стейтема, показала безупречную форму в спортзале, привлекая внимание новым фото в Instagram в стильном спортлуке.

39-летняя модель опубликовала серию снимков после тренировки. Она выбрала пепельно-розовый спортивный комплект от известного бренда. Лук подчеркнул ее рельефную фигуру и подтянутую форму. Фото быстро собрали реакции подписчиков в соцсетях. В кадре звезда выглядит сосредоточенной на тренировочном процессе.

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли / © instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем помолвлены уже много лет. Пара воспитывает детей и периодически появляется вместе на публичных событиях, но свадьба до сих пор не состоялась.

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Напомним, недавно Дуа Липа показала первые фото со своей тайной свадьбы с известным актером.

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