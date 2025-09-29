39-летняя Огневич эмоционально отреагировала на упреки про "пора рожать": "Почему это считают нормой?"

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич эмоционально отреагировала на очередные упреки в соцсетях о том, что ей "пора рожать".

В своем посте в Threads артистка отметила, что только сама женщина имеет право решать, когда становиться матерью. Она пожаловалась, что под каждой ее фотографией найдутся те, кто затронет тему материнства.

"Практически под каждым моим фото находится комментарий: "пора уже рожать". Я всегда считала и буду считать, что это решает только женщина, сама для себя. Но точно не голоса из толпы", — написала Злата.

Подписчики поддержали певицу и начали делиться собственным опытом в комментариях, подчеркивая, что общественное давление в таких вопросах недопустимо. Многие признались, что тоже сталкивались с подобными замечаниями.

У меня есть ребенок, но скажу следующее: это все отголоски советского, когда женщинам навязывали, что их главная роль — рожать и выходить замуж. И удивляет абсолютная бестактность людей. Кто-то потерял ребенка, кто-то не может забеременеть годами — никто не знает чужой боли и не имеет права навязывать свое видение. Обнимаю.

Поддерживаю! Мне 36, и я просто решила, что не хочу иметь детей. Это мое право. Но регулярно слышу, что я "недоженщина" — в основном от очень "счастливых" мам нескольких детей, которые не понимают, что такое свобода.

Очень странный менталитет, когда женщину без детей считают неполноценной. Еще страннее, когда посторонние позволяют себе писать: "пора рожать". Каждая вправе сама решать, хочет ли она детей. Может, уже пора закрыть рот и жить своей жизнью?

Напомним, недавно Злата Огневич впервые вспомнила, как начала зарабатывать деньги еще в детстве в Крыму. Певица призналась, что уже в 10 лет стремилась к финансовой независимости и находила разные способы заработка.