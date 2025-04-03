39-летняя Шишпор честно призналась, как работа примы-балерины повлияла на ее здоровье

Кристина Шишпор / © instagram.com/shyshpor_official

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Народная артистка Украины, прима-балерина Кристина Шишпор откровенно заговорила о проблемах со здоровьем на фоне продолжительной карьеры в театре.

По словам Кристины, по наследству ей досталась фигура с пышными формами. Поэтому для сценического мастерства она всегда гналась за худобой. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка признается, что тогда это были нездоровые методы. В частности, постоянные истощения и голодовки. Со временем организм претерпел изменения, поэтому Шишпор обратилась к врачам. И сейчас во время выступлений она тоже следит за фигурой, но уже по рекомендациям специалистов.

Кристина Шишпор / © instagram.com/shyshpor_official

"Я борюсь всю жизнь за свою женскую фигуру, потому что у меня по женскому роду, по маме, по бабушке всегда фигура "гитара" – это пышная грудь, талия, бедра. Это для жизни очень красиво, но для балета я всегда не то, что не доедала, я уже не ела. Это не нормально, но это было. Я не ела, не пила, ничего. И держала себя в ежовых рукавицах. Как работало раньше: я не поела – и похудела. Сейчас не работает. Потому что мы с возрастом тяжелее теряем вес. Уже метаболизм, все меняется. И врачи мне говорят, что так нельзя, потому что это уже минус здоровью. Поэтому сейчас я работаю с эндокринологами, налаживаю теперь свою систему метаболизма, потому что это было неправильно то, что мы делали. К примеру, целый день кофе и все", – шокировала балерина.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Пристрасті за кулісами! СПОВІДЬ ПРИМИ-БАЛЕРИНИ ШИШПОР про кохання, дієти та аб'юз

Напомним, ранее Кристина Шишпор призналась, как известный россиянин хотел переманить ее в Москву. Балерина назвала его имя.