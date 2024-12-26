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39-летняя Тина Кароль ошеломила своим кардинальным похудением: фото до и после

39-летняя Тина Кароль ошеломила своим кардинальным похудением: фото до и после

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка показала себя в детстве.

Украинская певица Тина Кароль удивила, как со временем изменилась ее фигура.

Артистка в своем фотоблоге опубликовала архивное фото. На изображении она предстает со своим начальным весом. Звезда не стала раскрывать, когда именно была сделана фотография. Впрочем, она сравнила ее со свежим снимком. На нем Тина позирует в облегающем топе и брюках. Сравнив кадры, можно заметить, что фигура исполнительницы со временем сильно изменилась и артистка кардинально похудела.

Тина Кароль до и после похудения / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль до и после похудения / Фото: instagram.com/tina_karol

В свою очередь, 39-летняя Кароль неоднократно делилась своим секретом стройности. В частности, говорила, что является поклонницей йоги и спорта. Более того, звезда даже регулярно сдает нормативы и стоит в планке до одного часа. Певица также активно следит за сбалансированным питанием, исключая избыточное потребление сахара.

В этот раз Тина Кароль не рассекретила свой вес, но известно, что в начале октября 2024 года он составлял около 53 кг.

Напомним, недавно жена мэра Львова Андрея Садового, искусствовед Екатерина Кит-Садова, раскрыла секрет своего молодого вида в 50 лет.

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