39-летняя украинская актриса впервые стала мамой и показала малыша

Украинская актриса, участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей впервые стала мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка рассекретила, что ее дочь появилась на свет еще 1 января этого года, однако она держала это в тайне.

Также Варлей призналась, как назвала новорожденную девочку. Знаменитость дала дочери необычное имя Мишель.

"01.01.2024. На свет появилась наша сказочная девочка Мишель. Спасибо тебе, что выбрала нас родителями! Я буду для тебя лучшей мамой", — поделилась актриса.

Актриса Виктория Варлей родила дочь и впервые ее показала

Кроме того, артистка в фотоблоге также опубликовала милое видео, где поделилась первыми кадрами с новорожденной дочерью. Варлей показала, как с девочкой лежала в роддоме и как муж поздравил ее с рождением первенца.

Напомним, недавно Лилия Ребрик рассекретила, как узнала о беременности в 42 года. Также знаменитость поделилась, как на нее это повлияло.

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