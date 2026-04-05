39-летняя вдова Хью Хефнера сыграла роскошную свадьбу и похвасталась платьем украинского бренда

Кристал Хефнер с мужем

Вдова основателя империи Playboy Хью Хефнера — модель Кристал Хефнер — официально вышла замуж.

Это уже второй брак для звезды. Ее мужем стал 42-летний бизнесмен Джеймс Вард, который сделал девушке предложение еще в мае прошлого года. Тогда избранник Кристал устроил ей романтический сюрприз возле океана на Гавайях с дорогим кольцом.

И в начале апреля этого года молодожены официально обручились. Для узаконивания отношений Кристал и Джеймс выбрали остров Аитутаки в архипелаге Островов Кука. Праздник прошел без гостей и масштабных гуляний. Но даже в такой камерной атмосфере пара тщательно подошла к деталям, в том числе и к выбору образов.

Самое интересное, что Кристал остановила свой выбор на свадебном платье известного украинского бренда. Облегающее кружевное нежное одеяние было украшено более 5400 драгоценными кристаллами Swarovski. По словам женщины, «платье диснеевской принцессы» ей предложили сами представители украинского бренда, а она «влюбилась в него» с первого взгляда.

Об этом становится известно из ее Instagram и отметок под фото, которые она эксклюзивно предоставила изданию People. Заметно, что на частной свадебной церемонии новобрачные обменивалось клятвами с украшениями из тропических цветов. А потом станцевали первый танец. И отказавшись от пышной трапезы, полакомились местными вкусностями.

В интервью People Кристал поделилась, что такой формат свадьбы она с мужем выбрала неспроста. Все из-за их любви к природе и желания уединиться подальше от туристических отелей. Поэтому главной целью стало «присутствие друг с другом в моменте». Свой медовый месяц новоиспеченные супруги проведут на этих же остовах.

«Мы выбрали острова Кука из-за их удаленности. Здесь нет крупных сетей отелей, что создает невероятную атмосферу спокойствия и аутентичности. Здесь также находится одна из самых красивых лагун в мире. Поскольку мы с Джеймсом оба любим океан и природу, это казалось нам идеальным местом для начала этой главы нашей жизни», — восхитила женщина.

К слову, для модели эти отношения с Джеймсом стали первыми серьезными после потери бывшего мужа, основателя Playboy Хью Хефнера в 2017 году.

Напомним, недавно военный и поэт Павел Вышебаба сообщил о помолвке и показал момент признания возлюбленной во время службы на востоке. Это станет так же вторым браком для звезды.