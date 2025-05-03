39-летняя вдова Хью Хефнера выходит замуж во второй раз: кто стал ее новым женихом и как он сделал предложение

Кристал Хефнер с женихом

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Вдова основателя империи Playboy Хью Хефнера – модель Кристал Хефнер – объявила о помолвке.

Вдове сделал предложение 41-летний бизнесмен Джеймс Вард, с которым она крутит роман около года. Важное событие произошло в романтической атмосфере — на собственной террасе возле океана во время заката на Гавайях. Это место стало особенным для возлюбленных, ведь именно там они провели свое первое свидание.

По словам Кристал, это стало для нее полной неожиданностью, когда избранник достал ей кольцо с шестикратным винтажным бриллиантом, а перед тем на пути она находила записки с его искренними словами о любви к ней.

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Кристал Хефнер с женихом

"Джеймс полностью меня удивил. Он тайком сделал лестницу и расчистил извилистую тропинку, ведущую к деревянной террасе с видом на океан. Именно на этом месте мы год назад устроили уютный пикник и оно стало "нашим". Я думала, что мы просто идем на прогулку. Но когда увидела цветы, записки от руки и бескрайнее море перед собой, поняла: сейчас произойдет что-то необычное", — поделилась первыми впечатлениями Гефнер изданию Us Weekly.

К слову, это первые серьезные отношения Кристал после потери Хью Хефнера в 2017 году. Ее жених — успешный предприниматель и, по словам самой модели, "человек, с которым хочется провести всю жизнь".

Напомним, недавно сын актера Николаса Кейджа сыграл свадьбу. Музыкант Вестон Кейдж заключил четвертый брак и показал кадры с церемонии.