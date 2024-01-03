39-летняя Виктория Варлей из "Холостяка-12" беременна первенцем и показала животик

Украинская актриса, участница романтического реалити "Холостяк-12" Виктория Варлей беременна первенцем.

Радостным известием 39-летняя Варлей поделилась с поклонниками в Instagram. Она запостила атмосферное видео, в котором показала большой округлый животик.

"Благодарю всех подписчиков, кто все это время не замечал мои +20 кг. Вы лучшие!" – коротко подписала Варлей фото, где предстает в положении.

Виктория Варлей беременна первенцем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Виктория Варлей беременна первенцем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Виктория Варлей беременна первенцем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Отметим, что год назад Виктория Варлей ошеломила историей, как в 32 года была вынуждена сделать аборт. Артистка забеременела случайно, но хотела оставить ребенка. Однако лекарство, которое принимал ее тогдашний бойфренд, критически влияло на плод, поэтому врачи настояли, чтобы Виктория сделала операцию. Они аргументировали это тем, что ребенок не проживет и года.

Напомним, что в январе 2023 года Виктория Варлей сообщила, что вышла замуж. Артистка рассказывала, что ее избранник не является публичным человеком. Возлюбленного участницы "Холостяка-12" зовут Петр, он бизнесмен. Также Виктория делилась, что ее муж по происхождению россиянин, но уже 31 год как живет в Нью-Йорке, где они с Варлей и познакомились. Кроме того, Варлей уверяла, что ее муж с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает ВСУ.

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