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39-летняя Злата Огневич обтягивающим платьем подчеркнула пышный бюст и высказалась о своем возрасте

39-летняя Злата Огневич обтягивающим платьем подчеркнула пышный бюст и высказалась о своем возрасте

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница наделала атмосферных фото по случаю важного праздника.

Украинская певица Злата Огневич отметила день рождения. Артистке исполнилось 39 лет.

В своем Instagram исполнительница по случаю праздника опубликовала пост. В частности, Огневич поделилась атмосферными фото. Артистка среди новогоднего декора позировала в блестящем обтягивающем платье, которое удачно подчеркнуло ее пышный бюст.

Также исполнительница высказалась о своем возрасте. Знаменитости исполнилось 39 лет. Однако, как признается Злата, она чувствует себя гораздо моложе, а именно максимум на 21.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Это что, мне 39? А чувствую себя где-то на 21, а после парочки коктейлей и на все 17! Что такое счастье? Каждый ищет ответ и находит в тот самый нужный момент! Путь может занять всю жизнь, а может быть и короче…. Счастье в простых вещах — я хочу, чтобы вы это нашли и почувствовали", — поделилась артистка.

Также Злата Огневич в свой день рождения выразила благодарность близким и родным людям, которые всегда рядом с ней. Певица выразила благодарность семье, которая поддерживает ее, творческой команде, с которой она делает немало проектов, и поклонникам, с которыми звезда на одной волне.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Конечно, в свой день рождения Злата Огневич не забыла о военных, которые ежедневно защищают Украину от российских оккупантов. Артистка поблагодарила ВСУ за защиту. Также знаменитость отметила, что лучшим подарком для нее будет донат на нужды защитников.

Напомним, недавно Злата Огневич делилась редкими фото с родителями. Артистка также хвасталась, как с родными отдыхала на горнолыжном курорте.

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