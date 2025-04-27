39-летняя Злата Огневич заявила, что не будет иметь детей, и объяснила почему

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич, которая недавно интриговала новым романом, сделала заявление о материнстве.

По словам артистки, в будущем у нее не будет детей. Злата откровенно делится, что для нее лично материнство – огромный шаг к изменениям, которые она не охотно воспринимает. Звезда подчеркивает, что уважает тех, кто решается на беременность, но сама все же будет относиться к статусу чайлдфри.

"Пока у меня нет желания родить своего ребенка. Я отношусь к чайлдфри. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот образ жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова", — заявила Огневич в комментарии "Ближче до зірок".

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

К слову, раньше певица наоборот мечтала о семье с детьми. Так, в прошлом году Злата утверждала, что уже готова встретить того самого мужчину и родить общего ребенка. Однако тогда же она задумывалась и об усыновлении. Но, по всей видимости, взгляды исполнительницы на материнство изменились.

Напомним, недавно Джамала после рождения третьего сына честно ответила, имело ли это целью получить отсрочку мужа от мобилизации.