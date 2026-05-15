39-летняя звезда "Дневников вампира" в третий раз стала мамой и показала новорожденного малыша

Кэндис Кинг / © Associated Press

Американская певица и актриса Кэндис Кинг, которая в сериале "Дневники вампира" сыграла роль Кэролайн Форбс, в третий раз стала мамой.

Радостной новостью 39-летняя знаменитость поделилась в Instagram. Артистка объявила, что у нее родился сынишка. Малыш появился на свет еще 3 мая, почти в 15:00. Однако только сейчас Кэндис Кинг рассекретила пополнение в ее семье.

Актриса уже и успела показала первое фото с новорожденным сынишкой. На снимке малыш своей маленькой ручкой держал мамочку за пальчик. На кадре также можно разглядеть лицо сынишки актрисы. Артистка дала мальчику имя Арло.

Кэндис Кинг с новорожденным сыном

"Добро пожаловать в этот мир, наш сладкий мальчик... Арло Доминик Крюгер. Родился 3 мая 2026 года в 14:56. Мы полны любви к тебе", - поделилась с поклонниками артистка.

Отметим, Кэндис Кинг родила сына от американского актера Стивена Крюгера. Пара рассекретила свой роман в декабре 2023 года. Влюбленные обручились в мае 2025-го, а уже в апреле 2026-го тайно поженились.

Для Кэндис Кинг этот брак второй. От первого мужа - музыканта Джо Кинга - артистка воспитывает двух дочерей.

