4-летний сын MONATIK восхитил Сеть своими танцами под песню JOMO: "Папины гены"

Платон не смог устоять перед папиной песней.

Украинский мультиартист MONATIK красиво поет и танцует.

И его гены однозначно передались сыновьям. К слову, в своем Instagram звезда опубликовал видео, на котором показал, как его 4-летний сын Платон с энтузиазмом танцует под его песню JOMO.

На видео артист в спортзале исполняет свой номер. За ним тоже наблюдают жена и сыновья. И, похоже, Платону так понравилась папина песня, что он не смог удержаться и начал энергично танцевать.

Также на видео видно, что Платону не понравилось, что Даня спокойно стоит. Он толкнул своего брата, чтобы тот тоже начал танцевать.

"Теперь точно понятно, откуда строки: "Бедра двигаются бодро". Всем прекрасного дня!" – прокомментировал танцы сына Дмитрий.

Кстати, Платон однозначно увлек своими танцами поклонников певца. Они отметили, что Платону передались гены отца. Кроме того, фанаты уверены, что Дмитрию растет достойная замена.

Сыновья Дмитрия Монатика / instagram.com/monatik_official

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