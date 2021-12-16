4-летний сын MONATIK восхитил Сеть своими танцами под песню JOMO: "Папины гены"

Платон не смог устоять перед папиной песней.
Украинский мультиартист MONATIK красиво поет и танцует.
И его гены однозначно передались сыновьям. К слову, в своем Instagram звезда опубликовал видео, на котором показал, как его 4-летний сын Платон с энтузиазмом танцует под его песню JOMO.
На видео артист в спортзале исполняет свой номер. За ним тоже наблюдают жена и сыновья. И, похоже, Платону так понравилась папина песня, что он не смог удержаться и начал энергично танцевать.
Также на видео видно, что Платону не понравилось, что Даня спокойно стоит. Он толкнул своего брата, чтобы тот тоже начал танцевать.
"Теперь точно понятно, откуда строки: "Бедра двигаются бодро". Всем прекрасного дня!" – прокомментировал танцы сына Дмитрий.
Кстати, Платон однозначно увлек своими танцами поклонников певца. Они отметили, что Платону передались гены отца. Кроме того, фанаты уверены, что Дмитрию растет достойная замена.
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