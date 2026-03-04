4-летний сын Виктора Павлика заболел и оказался в больнице: жена певца назвала его диагноз

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Жена украинского певца Виктора Павлика сообщила, что оказалась с их 4-летним сыном в больнице.

Об этом блогерша Екатерина Репяхова рассказала в Instagram-stories. 4-летний Миша заболел, что его родителям пришлось обращаться к врачам. Екатерина Репяхова говорит, что сначала мальчик страдал только от насморка. Однако его состояние ухудшилось. Насморк дал осложнения. Наконец, у Миши обнаружили двусторонний гнойный отит. Мальчику назначили лечение антибиотиками. Екатерина Репяхова призналась, что очень сильно волнуется, ведь сыну впервые выписали такие лекарства.

Сын Виктора Павлика / © instagram.com/repyahovakate

"Двусторонний острый гнойный отит, и первые антибиотики... Все началось с насморка, и вот такое осложнение имеем", - поделилась блогерша.

Реклама

Виктор Павлик с сыном / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова также отметила, что очень сильно гордится сыном. Дело в том, что он спокойно вел себя на осмотре у врача и не капризничал. Блогерша говорит, что Миша - смелый мальчик.

Сын Виктора Павлика / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно жена Виктора Павлика рассекретила покупку квартиры в Киеве. Таким образом Екатерина Репяхова обеспечила будущее их сыну.