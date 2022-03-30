4-летний сын Жени Галича обратился к оккупантам: "Идите из Украины, потому что я вам сейчас наваливаю"

4-летний сын Жени Галича обратился к оккупантам: "Идите из Украины, потому что я вам сейчас наваливаю"

Маленький сынишка артиста записал эмоциональное видео.

Лидер украинской группы O.Torvald Женя Галич опубликовал трогательное видео, на котором изображен его 4-летний сын.

Страшная война, которую развязала РФ, повлияла на мальчика. Он стал более взрослым и очень смелым. Он записал видео, на котором рассказал вражеским оккупантам, что им следует делать.

"Здравствуйте. Меня зовут Данило Галич, я из Украины. Россияне, вы тю-тю, вы тупые, особенно Путин. Потому что вы напали на нашу родню, там где я живу, там где я родился. Вы тупые, и Путин тупой. Очень тупые. Идите из Украины. Забирайтесь быстро. Потому что я вам сейчас как наваливаю. Забирайтесь, вас сюда никто не звал", — сказал маленький сынишка артиста.

Сам же Галич отметил, что гордится сыном.

"Мой сын. Данило Галич. 4 года. Мы не виделись 31 сутки. Всего за месяц он стал старше на целое детство. Смелый и сильный. Я горжусь тобой, сыночек. И очень скучаю", — сказал Женя.

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