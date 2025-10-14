4-летняя дочь Андрея Джеджулы серьезно заболела: экс-жена ведущего назвала диагноз

Андрей Джеджула, Юлия Леус и их дочь

Дочь украинского ведущего Андрея Джеджулы от экс-жены, блогерши Юлии Леус, серьезно заболела.

Об этом бывшая избранница шоумена рассказала в своем Instagram. Она сообщила, что у 4-летней Аделины возникли проблемы со здоровьем. Сначала врачи установили девочке неправильный диагноз и назначили не то лечение, что оно ей не помогало. Наконец, Юлия Леус обратилась к врачу в Хмельницком. Оказалось, что у Аделины острый бронхит.

"Когда до этого неправильно лечили... Заехали к нашему лучшему врачу в Хмельницком. Оказался острый бронхит", - поделилась Юлия Леус.

Дочь Андрея Джеджулы и Юлии Леус / © instagram.com/yla__yla

Сейчас Аделина начинает новое лечение. Тем временем блогерша сообщила, что отменяет все дела, чтобы находиться рядом с дочерью: "Все планы отменяются и начинаем лечение".

Отметим, у Андрея Джеджулы и Юлии Леус родилась общая дочь 25 февраля 2021 года. В том же году супруги окончательно развелись и начали судиться относительно опеки над Аделиной. Наконец, согласно решению суда девочка находится одинаковое количество времени и с отцом, и с мамой.

Напомним, недавно выяснилось, что Андрей Джеджула снова женился и стал отцом. Недавно шоумен показал жену, которая родила ему вторую дочь.