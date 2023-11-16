40 дней без Нины Матвиенко: дочь звезды довела до слез архивным видео, где она бегает за внучкой

Сегодня, 16 ноября, прошло 40 дней, как не стало украинской легендарной певицы Нины Матвиенко.

Дочь звезды, Тоня Матвиенко почтила память матери и разместила в соцсетях щемящие архивные кадры, где Нина Митрофановна предстает улыбающейся и жизнерадостной. На черно-белом фото Народная артистка позирует в платке и пальто и искренне улыбается дочери на камеру.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На другом видео Тоня показала, как ее мама бегала по побережью моря за маленькой внучкой Ниной, которую назвали в честь легендарной бабушки:

"Лети, моя Лебедко. 40 дней", – подписала видео с мамой Тоня Матвиенко.

Дочь Нины Матвиенко, на 40-й день после ее смерти, растрогала архивным видео с легендой

В свою очередь, поклонники выразили соболезнования семье Матвиенко и отметили, что Нина Митрофановна всегда будет жить в их памяти:

Она жива. Жива вечно, прямо сейчас не с нами, но в наших сердцах, так и на небе

Какая красота - эти видео! Как болит. Как мы счастливы, что знали вас! Как счастливы, что имеем ваши песни, ваш голос в сердце!

Ваша лебедка всегда будет в нашей памяти. А вы – ее продолжение

Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, что Нина Матвиенко скончалась 8 октября на 76-м году жизни. На днях зять артистки музыкант Арсен Мирзоян впервые назвал истинную причину смерти Нины Митрофановны.

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