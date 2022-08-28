40 дней со смерти Русланы Писанки: муж звезды написал к ней щемящее обращение

Прошло 40 дней с тех пор, как жизнь украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки забрал рак.

27 августа прошло 40 дней с тех пор, как умерла легендарная украинская ведущая и актриса Руслана Писанка.

Как известно, жизнь артистки оборвала агрессивная стадия рака, с которым Писанка отчаянно сражалась в Германии, где и провела последние дни своей жизни.

На странице в Facebook муж звезды Игорь Исаков оставил к ней щемящее обращение, в котором назвал свою милую Русю "мой ветерок":

"40 дней без тебя. Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Спасибо друзьям, которые поддержали меня. Спасибо судьбе за нее. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее… Но "жизнь прекрасна". .. и продолжается…" – написал Игорь.

Руслана Пысанка с мужем

Поклонники Русланы Писанки поддержали ее мужа в комментариях и попросили держаться: "Вам нужно прожить жизнь как можно лучше и быть счастливым за двоих…Царство небесное Русланочке и светлая память…", "Держитесь! Мы с вами вместе. Помним и любим! Вечная память Руслане", "Игорь, друг! Мои искренние соболезнования! Держись! Руся была прекрасным человеком и невероятной партнершей! Царство небесное ей... Скучаем...".

Напомним, что ранее муж Русланы Писанки впервые рассказал, как узнал, что у нее рак. Тогда артистка уже находилась в Германии, где у нее диагностировали страшную болезнь.

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