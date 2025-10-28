40-летний актер родом из Украины, который во время войны жил в России, умер от рака мозга

Роман Попов

Российский актер и юморист Роман Попов, который является уроженцем Конотопа, умер от рака головного мозга.

Болезнь артисту диагностировали в 2018 году. В 2019-м ему удалось побороть недуг. Однако уже через семь лет у Попова произошел рецидив рака. Актер из-за болезни полностью потерял зрение на один глаз, а его слух серьезно ухудшился. Он лечился и проходил курс химиотерапии, но 28 октября в возрасте 40 лет умер.

Отметим, Роман Попов был уроженцем Конотопа, Сумская область. Впрочем, практически всю свою жизнь он прожил в России. Там он прославился участием в юмористических проектах, а также игрой в сериалах.

Публично о войне в Украине Роман Попов не высказывался. Тем не менее, в 2021 году актер жаловался, что хочет посетить Одессу, но не может этого сделать, при этом он отказывался от участия в проектах в Крыму. После начала полномасштабной войны в Украине Роман Попов выбрал молчаливую позицию, но при этом призывал за "мир во всем мире".

