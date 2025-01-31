40-летний сын продюсера Роднянского покинул должность советника Зеленского и объяснил почему

Сын известного кинопродюсера Александра Роднянского Александр Роднянский-младший сообщил об изменениях в карьере.

В своем фотоблоге Александр-младший сделал заявление. Он рассказал, что с этого года больше не занимает должность советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам и также увольняется со статусной позиции в одном из украинских банков. В то же время специалист не скрывает, что внес значительный вклад в стратегию развития экономики Украины. Сын кинопродюсера выразил благодарность и заявил, что уходит со всех должностей по собственному желанию.

"С завершением 2024 года я прекратил свою деятельность в государственном секторе Украины. Это был уникальный опыт – занимать должности экономического советника президента и председателя комитета по трансформации наблюдательного совета банка в самый сложный период в истории Украины. Я ухожу со всех должностей исключительно по собственному желанию. В Офисе президента хотели, чтобы я остался на этих ролях, и предложили новые форматы сотрудничества. Однако я убежден, что выполнил свою миссию на этих должностях и буду продолжать помогать своей стране по-другому", — отметил сын звезды.

Александр Роднянский-младший / Фото: instagram.com/arodnyansky

Александр-младший планирует продолжить восстанавливать Украину, но уже в частном секторе. По словам бизнесмена, на государственной должности иногда ему было трудно реализовывать идеи из-за трудностей на пути со стороны "министерств и ключевых игроков".

"Как советник президента, начиная с 2019 года, я сделал все возможное для укрепления экономической стратегии Украины. Мне жаль, что министерства и ключевые игроки ограничивают реализацию этих предложений и не могут повысить уровень экономической свободы страны. В дальнейшем я планирую сосредоточиться на проектах в частном секторе, многие из которых направлены на консолидацию, восстановление и процветание Украины. Так что, хоть я оставил официальные роли, я остаюсь преданным стране и ее будущему", — подчеркнул Роднянский.

Напомним, недавно певица Миша Романова объявила о конце романа с Александром Роднянским-младшим. Она призналась, что было причиной такого решения.

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