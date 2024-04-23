40-летний сын Виктора Павлика рассекретил, где он находится, и публично обратился к отцу

Старший сын украинского певца Виктора Павлика – музыкант Александр, публично обратился к звездному отцу и намекнул, где сейчас находится.

Так, Александр недавно отпраздновал свое 40-летие. По этому случаю его поздравили родители. После этого сын Павлика создал пост, в котором поблагодарил папу и маму за жизнь и такие теплые слова в важный для него день.

"Благодарю всех за поздравления! Я благодарен родителям Лидии Павлик, Виктору Павлику и Богу за жизнь! Спасибо от всего сердца каждому, кто со мной, и остается через все годы и трудности, и радости!", - восхитил подписью под фото Александр.

Александр Павлик / Фото: instagram.com/alex_pavlik15

Кстати, на фотографии в фотоблоге сын знаменитости держит саксофон. Как оказалось, таким подарком его порадовали родители учеников, которых он учит в собственной музыкальной школе для юных украинских талантов: "Спасибо за сюрприз и отличный подарок родителям моих звездных деток студии".

Правда, сам Александр находится за рубежом, где вместе с учениками устраивает благотворительные концерты. Также музыкант активно развивает собственное творчество и даже пригласил своих поклонников на сольный концерт в Техасе, США.

"Друзья, кто из Техаса, приезжайте увидеться и обняться со мной на презентации нового акустического альбома", - написал исполнитель.

Напомним, недавно бизнесвумен Елизавета Юрушева показала сразу троих своих заметно подросших детей и рассказала об их разнице в характерах.

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