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- Гламур
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40-летний Владимир Остапчук с семьей выехал из Украины и показался в роскошной вилле с бассейном
Ведущий засветился на отдыхе в компании жены и сына.
Ведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной после заявления о планировании своей свадьбы отправились на отдых.
Для отпуска семейство выбрало Черногорию. Супруги арендовали виллу с живописным видом. Вместе с ними также полетел полугодовалый сын Тимофей и няня. Екатерина в фотоблоге уже провела экскурсию по помещению. В частности, поделилась просторной кухней, видом, который открывается с террасы на горы, и большим бассейном на территории поблизости.
"Было принято стратегическое решение — арендовать виллу. Одна часть для няни и Тима, а другая — для нас с мужем. По-другому я отдых с ребенком не представляю", — написала Остапчук.
Блогерша также похвасталась своим завтраком вместе с мужем и фото их сына, который охотно попозировал для мамы на шезлонге. Кроме того, Остапчуки уже открыли пляжный сезон. Жена ведущего показалась в купальнике и призналась, что на самом деле ей хочется провести эти дни с родными без сотни лишних сторис.
К слову, Владимир Остапчук пересекает границу во время войны как многодетный отец. У него есть сын и дочь от первого брака. А в конце прошлого года третья жена Екатерина родила ему еще одного сына Тимофея.
Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко показала свой отдых в сказочном месте на западе Украины.