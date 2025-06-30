40-летний Владимир Остапчук с семьей выехал из Украины и показался в роскошной вилле с бассейном

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Ведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной после заявления о планировании своей свадьбы отправились на отдых.

Для отпуска семейство выбрало Черногорию. Супруги арендовали виллу с живописным видом. Вместе с ними также полетел полугодовалый сын Тимофей и няня. Екатерина в фотоблоге уже провела экскурсию по помещению. В частности, поделилась просторной кухней, видом, который открывается с террасы на горы, и большим бассейном на территории поблизости.

"Было принято стратегическое решение — арендовать виллу. Одна часть для няни и Тима, а другая — для нас с мужем. По-другому я отдых с ребенком не представляю", — написала Остапчук.

Реклама

Сторис Екатерины Остапчук

Сторис Екатерины Остапчук

Сторис Екатерины Остапчук

Блогерша также похвасталась своим завтраком вместе с мужем и фото их сына, который охотно попозировал для мамы на шезлонге. Кроме того, Остапчуки уже открыли пляжный сезон. Жена ведущего показалась в купальнике и призналась, что на самом деле ей хочется провести эти дни с родными без сотни лишних сторис.

Владимир Остапчук на отдыхе с семьей

Екатерина Остапчук

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

К слову, Владимир Остапчук пересекает границу во время войны как многодетный отец. У него есть сын и дочь от первого брака. А в конце прошлого года третья жена Екатерина родила ему еще одного сына Тимофея.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко показала свой отдых в сказочном месте на западе Украины.