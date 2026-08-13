40-летний Вышебаба через 4 месяца после свадьбы заобнимал возлюбленную в лесу и умилил романтикой

Павел Вышебаба

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40-летний поэт и военнослужащий Павел Вышебаба и писательница и блогерша Анжелика Кравец показали нежные кадры с лесной фотосессии и рассказали, как проходит их совместная жизнь на расстоянии.

Супруги отпраздновали полгода вместе. В честь этой памятной даты они устроили романтическую фотосессию под открытым небом. На фотографиях влюбленные обнимаются и целуются. Павел поддерживает жену во время прогулки. А Анжелика тем временем откровенно рассказала, что происходит в их семье, пока муж находится на службе.

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«Мы отпраздновали полгода, проведенных вместе. И хотя некоторые считают, что этого мало, с нами уже произошло много прекрасного. Прежде всего — мы создали семью, которая стремительно пополняется: Павел с фронта привез кошек — Аляску, Джойса и Чили, а у нас на ферме родился козленок Валик», — поделилась Анжелика.

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Павел Вышебаба с женой

Павел Вышебаба с женой

Павел Вышебаба с женой

На романтических снимках пара предстала в непринужденных образах: Анжелика выбрала футболку и объемную куртку, а Павел — джинсы и рубашку. Впрочем, главными героями этой фотосессии стали не наряды, а близость супругов и радость от редкой возможности побыть вместе.

«На расстоянии очень сложно. Очень. Но мы счастливы, что есть друг у друга и проходим разные этапы совместной жизни. Часть того, что есть между нами, отразилась на этих фотографиях», — отметила Кравец.

Павел Вышебаба с женой

Павел Вышебаба с женой

Павел Вышебаба с женой

Пока Павел находится на Сумском направлении, его жена занимается их домом и хозяйством. Она рассказала, что на ее огороде уже расцвели цветы, созрели овощи и ягоды, а теперь она еще и красит окна и двери. По словам Анжелики, за время разлуки в их семье произошло немало важных событий — в частности, Павел издал новую книгу, а их хозяйство пополнилось новыми обитателями.

Павел Вышебаба с женой

Напомним, Павел Вышебаба совсем недавно женился на своей возлюбленной. Пара заключила брак всего через три месяца после знакомства.

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