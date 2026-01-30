40-летняя Анна Саливанчук стала бабушкой и рассказала о новорожденном внуке: "Посмотрела и плачу"

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась радостным событием в семье — у нее появился внук.

В четверг, 30 января, племянница актрисы Валерия впервые стала мамой. Она родила сына, которого вместе с мужем назвала Орестом. Для Анны это событие стало особенным. Артистка призналась, что почувствовала настоящий шквал чувств как только увидела младенца.

В сторис в Instagram Саливанчук рассказала, что получила видео с новорожденным в личном сообщении и не смогла сдержать слез. Актриса тепло поздравила родного человека с пополнением в семье и поддержала молодую маму, вспомнив сложные реалии, в которых сейчас живет Украина.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Я сегодня стала бабушкой, а моя мама — прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу. Пусть растет счастливый и будет много молочка. Какой кайф, когда новая жизнь приходит в этот мир! Слезы! К сожалению, такие тяжелые времена, но ничего. Мы все справились и ты справишься. Ты молодчинка», — обратилась актриса к родному человеку.

