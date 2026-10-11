40-летняя беременная Онуфрийчук сравнила медицину Украины и Швейцарии: что не так за рубежом

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в 40 лет ждет второго ребенка, рассказала о различиях между репродуктивной медициной в Украине и Швейцарии, где она проживает с семьей.

У звезды уже есть опыт подготовки к материнству в обеих странах. К первой беременности она готовилась в Швейцарии, а во второй раз решила обратиться к украинским специалистам. Такой выбор был осознанным. Ведущая сравнила не только подходы к планированию беременности, но и само общение с врачами. Некоторые различия её немало удивили. Особенно — отношение к обследованиям ещё до наступления беременности.

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«На практике я поняла, что подходы различаются. Почему я готовилась к беременности в Украине? Потому что во всём, что касается репродуктивной системы и доказательной медицины в сфере беременности, а также превентивных подходов, я больше доверяю именно украинским специалистам», — поделилась Иванна.

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Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

По словам телеведущей, подготовка к зачатию в Швейцарии оказалась гораздо менее комплексной, чем она ожидала. Свой опыт знакомства с местной медициной Онуфрийчук даже свести к фразе, которую, как она утверждает, слышала от специалистов: «Приходите, когда забеременеете». Зато в Украине, по её наблюдениям, больше внимания уделяют обследованию будущих родителей, генетическим факторам и профилактике возможных проблем.

Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Еще одно отличие, на которое обратила внимание знаменитость, — продолжительность консультаций. В Швейцарии прием обычно занимает 15–20 минут, тогда как в Украине он может длиться от получаса до часа. Такой формат позволяет более подробно обсудить вопросы, которые беспокоят пациентку. Кроме того, украинским специалистам, по словам ведущей, можно написать лично между приёмами, тогда как в Швейцарии подобная практика не распространена.

В то же время Онуфрийчук не отрицает преимуществ швейцарской системы здравоохранения. Она отмечает, что местные медики располагают качественным современным оборудованием и обладают высоким уровнем подготовки в области лечения сложных заболеваний.

Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Опыт телеведущей вызвал оживленное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи согласились с её наблюдениями и рассказали о собственном опыте медицинского сопровождения беременности за рубежом. В частности, одна из комментаторов упомянула о британской системе, где беременных сопровождают акушерки, а количество плановых УЗИ ограничено.

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Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сообщение Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно беременная жена Остапчука с игрушкой на голове удивила признанием и показала проказы 2-летнего сына.

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