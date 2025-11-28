40-летняя беременная певица Лавика рассекретила пол будущего малыша и кто его отец

Лавика / © instagram.com/lavika

Украинская певица и участница «Фабрики звезд 3» Лавика, настоящее имя которой Любовь Юнак, после заявления о первой беременности раскрыла пол своего будущего малыша.

По словам 40-летней звезды, у нее вскоре родится мальчик. Правда, исполнительница говорит, что сначала чувствовала, что родится доченька. Об этом Лавика рассказала в интервью Славе Демину, отметив, что сейчас находится на девятом месяце беременности. И добавляет, что на самом деле и планировала забеременеть именно в таком возрасте.

«Будет пацан. Я не знаю, как воспитывать пацана. Я была уверена, что будет девочка. У нас все девочки вокруг, и все подружки с девочками… Тут даже нечего передать нашему сыну, потому что все девочки. Но посмотрим. Нужно сейчас мальчиков рожать», — поделилась артистка.

Лавика с мужем / © instagram.com/lavika

Лавика также немного приоткрыла завесу об отце своего ребенка. Как известно, в этом году она вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, с которым вместе уже три года. Муж звезды занимается ремонтом автомобилей и также, по словам беременной артистки, активно волонтерит.

«Он специалист по ремонту машин. Занимается электромашинами, у него есть свой бокс, где он работает. Очень часто он выкупает электрокар, который не ездит, ставит на колеса и отправляет его парням (бойцам ВСУ — прим. ред.)», — рассказала певица.

