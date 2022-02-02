40-летняя Бритни Спирс показала свою изнурительную тренировку

Артистка показала, как поддерживает физическую форму.

Американская поп-дива Бритни Спирс поделилась со своими поклонниками новым роликом.

В общем, звезда показала, как тренируется в спортзале. На коротком видео, которое исполнительница опубликовала в своем Instagram, Бритни выполняла разнообразные утомительные физические упражнения.

Певица делала разминку, отжималась, приседала, качала пресс, а также мышцы на руках.

Кстати, артистка тренировалась в солнцезащитных очках, что придало ее образу определенной брутальности.

Поклонники же, в свою очередь, обратили внимание на то, что во время тренировок Бритни играла ее собственная песня – Work B**ch.

Это так круто, что поп-дива во время тренировок слушает собственный хит

Наконец-то вы вспомнили, что у вас есть классные песни, которые можно использовать для тренировок

Люблю, когда ты слушаешь свою собственную культовую песню

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