Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

40-летняя Бритни Спирс показала свою изнурительную тренировку

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
40-летняя Бритни Спирс показала свою изнурительную тренировку

Бритни Спирс / Getty Images

Артистка показала, как поддерживает физическую форму.

Американская поп-дива Бритни Спирс поделилась со своими поклонниками новым роликом.

В общем, звезда показала, как тренируется в спортзале. На коротком видео, которое исполнительница опубликовала в своем Instagram, Бритни выполняла разнообразные утомительные физические упражнения.

Певица делала разминку, отжималась, приседала, качала пресс, а также мышцы на руках.

Кстати, артистка тренировалась в солнцезащитных очках, что придало ее образу определенной брутальности.

Поклонники же, в свою очередь, обратили внимание на то, что во время тренировок Бритни играла ее собственная песня – Work B**ch.

  • Это так круто, что поп-дива во время тренировок слушает собственный хит
  • Наконец-то вы вспомнили, что у вас есть классные песни, которые можно использовать для тренировок
  • Люблю, когда ты слушаешь свою собственную культовую песню

Читайте также:

Следующая публикация