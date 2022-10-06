40-летняя Бритни Спирс полностью обнажилась на пляже и расставила ноги

Американская поп-звезда Бритни Спирс после освобождения из-под попечительства отца без устали доказывает, что теперь будет творить что хочет и как хочет.

Певица Бритни Спирс продолжает делиться с поклонниками откровенным контентом в своем Instagram.

В настоящее время исполнительница вместе с мужем Сэмом Асгари наслаждается отдыхом в теплых краях. Бритни охотно купается, загорает и делает это полностью обнаженной.

На странице в фотоблоге Спирс запостила фото и видео, где позирует в шляпке и очках. Певица придерживает бюст руками и с расставленными ногами позирует на пляже. При чем позади артистки видны другие люди на пляже, которые, судя по всему, не смущают звезду.

Пикантные места исполнительница прикрыла смайликами в виде сердечек.

Подписчики страницы Бритни, которая время от времени постит такой контент в фотоблоге, откровенно признались, что расстроены ее поведением: "Такое печальное поведение 40-летней женщины и матери. С ней не может быть все в порядке. Люди, с которыми все в порядке, не делают этого", "быть свободным, делать то, что хочешь, означает, что ты устанавливаешь границы. Отсутствие границ нездорово. Это нарушает границы Instagram. Давай, Брит. Принимай лекарства, чтобы снова не попасть к опекуну!", "Вы должны доказать другим, что вы стабильны и живете нормальной здоровой жизнью. Показывать свое тело тысячам поклонников не является нормальным поведением, наведите порядок в своей жизни и установите границы".

Напомним, почти 13 лет Бритни Спирс находилась на попечении своего отца Джейми Спирса. Только в 2021 году певица через суд смогла освободиться от попечительства. Как известно, у Спирс были определенные психические проблемы со здоровьем. Она даже проходила курс лечения в психбольнице в Лос-Анджелесе. Экс-муж артистки Кевин Федерлайн на фоне проблем с психическим здоровьем певицы ограничил ее общение с сыновьями.

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