40-летняя Бритни Спирс попозировала полностью обнаженной в ванне и шокировала фанатов заявлениями

40-летняя певица Бритни Спирс в очередной раз поп-звезда ошеломила поклонников откровенным контентом.

Звезда поделилась в Instagram фотографией, на которой позировала полностью обнаженной, лежа в ванной. Свои прелести Бритни прикрыла руками и смайликом в виде цветочка.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Но больше всего поклонников певицы шокировало не фото, а подпись, которую исполнительница оставила под откровенными кадрами.

"Я люблю с*сать! Фото всегда не профессиональные...С*сать это легко для меня! Продолжай аплодировать, с*чка", — написала Спирс.

В комментариях фаны артистки были очень взволнованы поведением Бритни. Кое-кто заметил, что певице действительно нужна помощь психотерапевта, а кто-то предположил, что звезда больше не контролирует свой аккаунт в Сети.

Когда я присоединилась к движению "Свобода Бритни", я думала, не об этом!

Я поддерживала свободную Бритни! Однако эти сообщения действительно тревожат...

Что с ней произошло?

Это не ее публикация. Что-то происходит...

Нам нужен тест ДНК, чтобы узнать, действительно ли это Бритни!

Напомним, что именно из-за таких фото у певицы испортились отношения с сыновьями. После того, как 15-летний сын Спирс заговорил о психических проблемах мамы и о том, как ее откровенность вливает на его жизнь, Бритни обещала больше не делиться таким контентом. Но, похоже, звезда все же не удержалась.

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