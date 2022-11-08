У 40-летней Бритни Спирс есть серьезные проблемы со здоровьем: "Нет лекарств"

Исполнительница рассказала о симптомах своей болезни и из-за чего она могла быть вызвана.

Американская поп-звезда Бритни Спирс шокировала признанием, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем.

Знаменитость в своем Instagram рассказала, что у нее есть определенные повреждения нервов, что приводит к онемению частей ее тела. У Бритни немеют руки. Звезда призналась, что испытывает такое три раза в неделю. Кроме того, у артистки болит висок.

"Приблизительно три раза в неделю я просыпаюсь, и у меня полностью немеют руки. Такое ощущение, что с правой стороны тела иглы вонзают мне в шею, а висок болит больше всего. Это страшно", — поделилась артистка.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Бритни призналась, что у нее поврежден нерв. Такое случается, когда мозг не получает достаточное количество кислорода

"Повреждение нерва в правой части моего тела... Повреждение нервов иногда возникает, когда ваш мозг не получает достаточно кислорода...", — рассказала Спирс.

Артистка говорит, что лекарств, которые бы ей помогли, нет. Впрочем, Бритни становится лучше, когда танцует.

"Нет лекарства, кроме Бога, я думаю. Хотя когда я танцую, я не чувствую боли", — добавила артистка.

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