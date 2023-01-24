40-летняя Энн Хэтэуэй ошеломила внешним видом без косметики на утреннем селфи

Знаменитость показала, как нежится в постели.
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй показала поклонникам, как выглядит без капли косметики.
Звезда поделилась в Instagram своим селфи, на котором наслаждалась утренними минутами в постели в белом халате и с распущенными волосами.
А на следующей фотографии Энн показала чашку кофе с необычным рисунком – на кофейной пенке кто-то изобразил портрет актрисы.
Однако поклонников Хэтэуэй ошеломил не рисунок на напитке, а ее внешность. Ведь в свои 40 лет Энн выглядит очень молодо и свежо. В комментариях под фото подписчики актрисы даже в шутку предположили, что она прибегает к каким-то магическим обрядам.
- Она не стареет! Совершенно!
- Это что, какая черная магия?
- Энн, ты совсем не стареешь! Что происходит?
- Просто признайся, как ты это делаешь! Очень хорошая!
Кстати, кроме Энн Хэтэуэй , есть и другие звезды Голливуда, которые не выглядят на свой век – среди них Томас Сангстер, Джаред Лето, Риз Уизерспун и другие.
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