40-летняя Энн Хэтэуэй ошеломила внешним видом без косметики на утреннем селфи

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй показала поклонникам, как выглядит без капли косметики.

Звезда поделилась в Instagram своим селфи, на котором наслаждалась утренними минутами в постели в белом халате и с распущенными волосами.

Энн Хэтэуэй / Фото: instagram.com/annehathaway

А на следующей фотографии Энн показала чашку кофе с необычным рисунком – на кофейной пенке кто-то изобразил портрет актрисы.

Энн Хэтэуэй / Фото: instagram.com/annehathaway

Однако поклонников Хэтэуэй ошеломил не рисунок на напитке, а ее внешность. Ведь в свои 40 лет Энн выглядит очень молодо и свежо. В комментариях под фото подписчики актрисы даже в шутку предположили, что она прибегает к каким-то магическим обрядам.

Она не стареет! Совершенно!

Это что, какая черная магия?

Энн, ты совсем не стареешь! Что происходит?

Просто признайся, как ты это делаешь! Очень хорошая!

Кстати, кроме Энн Хэтэуэй , есть и другие звезды Голливуда, которые не выглядят на свой век – среди них Томас Сангстер, Джаред Лето, Риз Уизерспун и другие.

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