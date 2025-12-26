40-летняя известная украинская певица неожиданно заговорила о второй беременности: "Хочу в декрет"

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская, которая ранее отреагировала на слухи о рождении первенца в кума Дзидзьо, неожиданно заговорила о второй беременности.

Исполнительница уже воспитывает 10-летнего сына Нестора. Однако артистка на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что планирует стать мамой во второй раз. Более того, 40-летняя певица уже полностью проверила свой организм и готова к беременности. Правда, Оля Цибульская признается, что у нее есть страхи, связанные с войной.

"Я хочу в декрет во второй раз, но я боюсь. Боюсь не потому, что мне 40. Я сделала чекап организма, и я готова. Но я действительно боюсь войны. Хочется выносить здорового ребенка. Я преклоняюсь перед всеми женщинами, которые рожают сейчас в это страшное время в Украине", - говорит артистка Анне Севастьяновой.

Тем не менее, певица все же планирует беременность. Правда, сначала она хочет отыграть сольный концерт в Киеве, а также съездить в тур по Украине. Певица очень сильно надеется стать мамой дочери.

"Я себе пообещала, что мы отыграем большой сольный концерт 12 марта, съезжу еще немного в тур, а потом будем просить Бога, чтобы, может, дал Аннушку", - поделилась артистка.

